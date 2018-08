Aantal bermbranden in regio Zuidoost-Brabant daalt

Actiebe­raad Ryanair-crew Eindhoven Airport

12:46 EINDHOVEN - Cabinepersoneel van Ryanair is woensdag in Eindhoven bijeen voor overleg over mogelijke acties. Doel is om vandaag een ultimatum op te stellen voor de top van de Ierse luchtvaartmaatschappij. Als Ryanair het personeel niet tegemoetkomt, sluit vakbond FNV stakingen niet uit.