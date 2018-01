Aantal brandmeldingen tijdens jaarwisseling in deze regio afgenomen

UPDATE&VIDEO Bewoner neergestoken in woning aan Eikenstraat in Eindhoven, slachtoffer op intensive care

10:14 EINDHOVEN - In een woning aan de Eikenstraat in Eindhoven is in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.30 uur een man neergestoken. De man werd 's nachts zwaargewond aangetroffen door een familielid. Hij verblijft momenteel op de intensive care van het ziekenhuis, maar verkeert buiten levensgevaar.