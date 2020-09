Aantal coronagevallen schiet omhoog, vooral in Eindhoven, Helmond en de Kempen

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat in Eindhoven het aantal vastgestelde nieuwe besmettingen verdubbelde: van 129 naar 260. In Helmond steeg het van 43 naar 79. In een reeks kleinere gemeenten was de toename relatief nog groter: Nuenen ging van 5 naar 25 en Oirschot van 2 naar 15. In de Kempen: Bladel van 5 naar 21, Reusel-De Mierden van 4 naar 20, Bergeijk van 20 naar 58 en Valkenswaard van 11 naar 25. Ook Eersel kreeg er weer flink wat nieuwe gevallen bij: van 20 naar 38.