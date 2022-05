Aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen stijgt weer

Yvon Mvogo eindigt sterk bij PSV en keept tegen PEC zelfs de pannen van het dak

Keeper Yvon Mvogo was in het duel van PSV met PEC Zwolle zondagmiddag de man van de wedstrijd. Hij keepte tegen de Zwollenaren zelfs de pannen van het dak, zeker in de tweede helft. Het roept de vraag op of hij volgend seizoen nog onder de lat staat, maar die is nu nog niet honderd procent zeker te beantwoorden.

15 mei