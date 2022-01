Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft laag; niet meer jongeren opgenomen in regio

OMT: Geen quarantai­ne meer voor kinderen zonder klachten

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij geen klachten hebben, adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet. Zij krijgen wel het advies dagelijks een zelftest te doen als zij in contact zijn geweest met iemand die het virus onder de leden had. Als dit niet mogelijk is, kan de GGD of een arts toch adviseren in quarantaine te gaan. Ook wordt geadviseerd contact met ouderen voor minstens tien dagen te vermijden.

24 januari