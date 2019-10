Aantal ex-Intertoys-ondernemers Zuidoost-Brabant verder als Jase & Joy

EINDHOVEN - Zeven voormalig franchisenemers van Intertoys gaan verder als Jase & Joy. Winkels in Veldhoven, Eindhoven, Deurne, Gemert en Budel zijn per direct van naam veranderd.

Toen Intertoys een aantal maanden geleden failliet ging, besloten zeven franchisenemers als groep hun opties te verkennen, vertelt Mark Schoones (30). Schoones is mede-eigenaar van de voormalig Intertoyswinkels in Veldhoven en het Eindhovense stadsdeel Stratum. ,,De nieuwe contracten vanuit Intertoys waren niet geweldig”, zegt hij nu.

Samen met onder meer de winkels in Deurne, Gemert en Budel ging Schoones in zee met Euretco, bekend van bijvoorbeeld de sportwinkels van Intersport. ,,Daar hadden we meteen een heel goed gevoel bij”, zegt Schoones. Ex-Intertoys-ondernemers uit Amersfoort, Amstelveen en Purmerend maken de groep van zeven compleet.

Sinds afgelopen weekend is de groep naar buiten getreden als Jase & Joy. Tot dat moment gingen ze door het leven als ‘De Nieuwste Speelgoedwinkel’. Volgens Schoones hebben de zeven nooit een nieuw contract getekend bij investeringsmaatschappij Green Swan of Michiel Witteveen, die sinds het faillissement van februari na elkaar eigenaar van Intertoys waren.

Vernieuwend

,,We hebben nu een kans om echt een vernieuwing te zijn in Speelgoedland”, zegt Schoones. ,,We zijn een vernieuwende formule aan het uitwerken. Daar zijn we echt heel content mee.”

Jan Poell, eigenaar van de Jase & Joy winkel in Deurne, heeft een goed gevoel bij Euretco, laat hij weten. ,,Euretco is er echt voor de franchisers. Die helpen. Die praten met je. Ze pakken de telefoon op”, zegt hij. ,,Het zijn gewoon normale mensen. Dat gevoel had ik niet meer bij Intertoys.”

Poell stelt wel dat hij nu meer risico loopt dan voorheen. ,,Voorheen kocht ik in bij een centraal distributiecentrum. Nu kopen we in bij de bron. We halen een schakel eruit”, legt hij uit. Dat levert goedkopere inkoopprijzen op. Maar: ,,Ik moet nu grotere volumes inkopen. Dus is het financieel zwaarder voor mij. Ik loop wat meer risico, maar het is wel meer ondernemen”, aldus Poell.

‘Zelf de koers bepalen’

Het is volgens hem een stuk harder werken nu. ,,Maar ik krijg het wel veel beter naar mijn zin. Ik ben veel meer betrokken bij mijn zaak", zegt Poell. ,,Vroeger werd alles voorgekauwd en moest je de koers volgen. Nu moet je zelf de koers bepalen.”

Wat die koers precies gaat worden, is nog niet helemaal duidelijk. Jase & Joy wil in ieder geval gaan werken met testteams, zegt Schoones. Kinderen kunnen zich aanmelden om nieuw speelgoed te testen. Zo kan elke winkel bijvoorbeeld een speelgoed top tien maken. Schoones: ,,In Veldhoven hebben zich al acht kinderen aangemeld.” Schoones is ook enthousiast over het maken van een speciale hoek voor tienermeisjes. ,,Dat is echt een gat in de markt”, volgens hem. De 12 personeelsleden die in de twee winkels van Schoones werken, blijven dat doen.