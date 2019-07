Aantal gokpaleizen in Brabant neemt toe

grafiekEr zijn steeds minder gokhallen in Nederland. In tien jaar tijd daalde het aantal fruitautomaathallen, casino’s en loterij-organisatoren met zo’n 10 procent. Momenteel zijn er nog 650 vestigingen over. In Brabant is het aantal gokbedrijven de afgelopen tien jaar echter met ruim 6 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

Waren er in 2010 nog 80 gokpaleizen in te vinden in Brabant, in 2019 zijn het er 85, toename van 6,25 procent. Ook in Drenthe (van 15 naar 20) en Limburg (van 55 naar 60) nam het aantal gokhallen toe. In alle andere provincies daalde het aantal gokhallen.

Zuid-Holland is de gokhal-hotspot van Nederland. Een kwart van de gokbedrijven (160 in totaal) is in deze provincie gevestigd.

In de provincies Flevoland (15) en Zeeland (15) is het aantal gokhallen het dunst gezaaid: beide provincies huisvesten vijftien vestigingen. Tien jaar geleden waren dat er in Zeeland nog 25, hetgeen een daling van 40 procent betekent.

Gokhallen per inwoner

De provincie Limburg heeft de meeste gokbedrijven per inwoner. Per honderdduizend volwassenen telt de provincie 6,4 gokbedrijven. Iets meer vergeleken met tien jaar geleden, toen waren dat er nog zes.

Overijssel en Utrecht staan onderaan de lijst: per honderdduizend volwassen inwoners hebben die provincies 3,3 gokpaleizen.

In Brabant bleef het aantal gokpaleizen per inwoner stabiel: per honderdduizend inwoners kunnen gokkers op 4,1 plaatsen hun geld besteden.

Groeiende branche

Hoewel in de meeste regio’s gokbedrijven verdwijnen, zijn kansspelen volgens het statistiekbureau wel ‘steeds populairder geworden’. Volgens het CBS groeide de gokbranche de afgelopen jaren harder dan de economie in z’n geheel. Bedrijven houden onder de streep meer geld over – de zogeheten spelopbrengst – en creëren steeds meer banen. Ook de schatkist van de overheid is daarbij gebaat: de kansspelbelasting die door casino’s en de winnaars van prijzen in loterijen wordt betaald, was in 2018 ruim zeven keer zo groot als in 1995.