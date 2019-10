Aantal hotelovernachtingen in Eindhoven groeit verder

De kamerbezetting vorig jaar was 76%. Het aantal hotelovernachtingen in Eindhoven stijgt evenwel minder snel dan het voorgaande jaar; in 2018 was er sprake van 5% stijging ten opzichte van 2017, in 2017 was er nog een stijging van 15%. Alleen Rotterdam en Amsterdam kenden grotere stijgingspercentages dan Eindhoven. De stad Utrecht registreerde in 2018 een daling van 3%, Den Haag kende een stijging van net geen procent.