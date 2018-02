Aantal Kijkshops mogelijk overgenomen

GGzE huurt twee vleugels van Mariënhage Eindhoven voor 5 jaar

13:26 EINDHOVEN - De Dela heeft twee vleugels van het complex Mariënhage in het centrum van Eindhoven voor vijf jaar verhuurd aan GGzE De Boei. De buurtbewoners zijn donderdagochtend per brief geïnformeerd over dit feit.