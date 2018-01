Aantal klachten vlieghinder Eindhoven Airport in 4e kwartaal bijna gehalveerd

Winkels van Shoeline failliet, 2 filialen in Eindhoven

16:31 EINDHOVEN - Schoenmodeketen Shoeline met twee filialen in Eindhoven is failliet. De winkels aan de Markt en in de Heuvel zijn al dicht. Dat geldt ook voor de andere acht winkels van de keten. Voor de 65 personeelsleden van het bedrijf is ontslag aangezegd.