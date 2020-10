Aantal meldingen van overlast door mensen met verward gedrag stijgt sterk in Eindhoven

De cijfers in Noord-Brabant lagen nergens zo hoog als in Eindhoven. In Eindhoven werd er in de eerste helft van 2020 1.560 keer overlast door een verward persoon gemeld. Een jaar eerder, dus in de eerste helft van 2019, gebeurde dit er 1.051 keer. Het aantal meldingen dat de politie krijgt over deze groep stijgt al zeven jaar, maar sinds de corona-uitbraak is het aantal sterk gestegen. In mei werd zo voor het eerst de grens van tienduizend meldingen per maand overschreden. In juni klom dat zelfs op tot elfduizend meldingen. Ook in Eindhoven is er die maand een piek in het aantal te zien. Er wordt die maand 320 keer een melding gemaakt van een persoon die verward gedrag vertoond, waar dat in mei 235 keer gebeurde.