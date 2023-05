Aanwezigen konden op tijd wegkomen uit brandend oud-Philips pand in centrum Eindhoven

Docuserie over de historie van de familie Philips: ‘De gedachte dat ik De Wielewaal moest gaan delen, vond ik moeilijk’

EINDHOVEN – Ooit was het een van ’s lands machtigste families, maar in de jaarlijkse lijst met rijken is al lang geen Philipsnazaat meer te vinden. In de nieuwe docuserie De Philips Dynastie zoekt programmamaker Sander Schimmelpenninck uit hoe dat zo gekomen is. Samen met Eline Hintzen, de achterkleindochter van oud-topman Frits Philips. ,,In het bedrijf werken geeft ook veel kopzorgen.”