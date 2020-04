Aanzet tot noodfonds startups in Brainport Eindhoven

EINDHOVEN - Er komt een noodfonds voor kleine, beginnende bedrijven in de regio Brainport die door de coronacrisis in de problemen gekomen zijn. Het Eindhovense gemeentebestuur heeft daartoe besloten, en meteen al 100.000 euro in dat fonds gestopt.

De bedoeling is dat start-ups geld kunnen lenen uit de fonds om het hoofd boven water te houden nu op grote schaal investeerders hun geld teruggetrokken hebben uit dit soort bedrijven. Het gaat dan om maximaal 30.000 euro per onderneming. Een eerste inventarisatie leert dat het om zo'n 150 bedrijfjes gaat die in de problemen zijn gekomen.

Uit de brand

,,Met die honderdduizend euro zijn we er daarom nog al lang niet, er is nog veel meer geld nodig om die bedrijven uit de brand te helpen”, aldus de Eindhovense wethouder van economie Stijn Steenbakkers (CDA). ,,We zijn momenteel in gesprek met verschillende publieke en private partijen die ook geld in dat fonds willen stoppen. Populair gezegd: als gemeentebestuur hebben we de bal alleen nog maar een eerste trap gegeven.”

Dat dit fonds hard nodig is om beginnende bedrijven te redden, staat ook voor Steenbakkers als een paal boven water. Eerder deed Brainport-directeur Paul van Nunen al een oproep om hulp voor de start-ups in Brainport die nog nauwelijks omzet maken en daarom buiten de al bestaande noodregelingen vallen. ,,Het gaat hier om de humuslaag van Brainport, om bedrijven die technieken van morgen aan het ontwikkelen zijn. Die moeten we met het oog op de toekomst echt de helpende hand toesteken.”