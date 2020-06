Aardappels scheppen in Eindhoven en Veghel tijdens de Nationale Aardappelberg Dag

EINDHOVEN/VEGHEL - Nederland kampt met een aardappeloverschot. De weggevallen vraag naar friet vanuit de horeca, festivals en export is een grote zorg voor vele boeren. Daarom is het zaterdag 27 juni Nationale Aardappelberg Dag. In Eindhoven en Veghel kan iedereen tegen betaling aardappels scheppen.

Het zijn aardappels van onder meer aardappelboer Marcel Verhoeven uit Erp, die daar door de coronacrisis mee is blijven zitten.

De schuren van boeren en verwerkers liggen vol met honderdduizenden kilo’s (friet)aardappels, waar geen afzet voor is vanwege de weggevallen vraag naar friet vanuit de horeca, festivals en de export. Ze blijven liggen of worden voor minder geld verkocht voor bijvoorbeeld biogas of veevoer. ,,De nood onder boeren is hoog", stelt aardappelboer Marcel Verhoeven uit Erp, die daarom mee wilde doen aan de actie van Jur Jacobs en Slow Food Youth Network.

Eerst aanmelden via app

Op 12 locaties in Nederland kunnen mensen voor een eerlijke prijs aardappels scheppen. In Veghel gebeurt dit op parkeerplaats P1 op de Noordkade. In Eindhoven op het Campinaterrein, voor het restaurant PHOOD.

Wethouders Harry van Rooijen en Jan Goijaarts van de gemeente Meierijstad geven zaterdag om 12.00 uur de aftrap. Zij scheppen de eerste aardappels. Daarna is het de beurt aan consumenten. Dat kan pas na aanmelding via de app van Too Good To Go. Zo wordt voorkomen dat er te grote drukte ontstaat waardoor de anderhalve meter afstand niet gewaarborgd wordt.