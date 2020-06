Aardappels scheppen is koopje en uitje ineen in Eindhoven

EINDHOVEN - Een heuse aardappelberg verrees zaterdag op het Campinaterrein in Eindhoven. Tijdens de Nationale Aardappelberg Dag konden mensen op 12 plekken in het land voor een prikkie een zak met piepers volscheppen. Met lange rijen en uiteindelijk ruim 300 bezoekers slonk die berg uiteindelijk in een middag tot een bultje.

Een spoor van bintjes leidt bezoekers over het Campinaterrein naar de imposante berg van ruim 12.500 kilo aardappelen die zaterdag opeens bij het kanaal verrees. Het topje van de aardappelberg noemt de organisatie het treffend. Door de weggevallen vraag vanuit de horeca en evenementen zitten de boeren met een gigantische overschot van voornamelijk (friet)aardappelen. Dat was de aanleiding voor Jur Jacobs van Slow Food Youth Network, dat zich inzet voor een eerlijker en gezonder voedselsysteem om een nationale dag uit te roepen om de boeren te helpen alsnog zoveel mogelijk voorraad te slijten voor een eerlijke prijs.

Bij de Eindhovense editie krijgt hij hulp van Social designer Bernhard Lenger, die tijdens de eerste Aardappelberg in Amsterdam al als vrijwilliger meehielp. Toch komen de aardappels zelf opmerkelijk genoeg helemaal uit Dronten. Omdat de Brabantse aardappels vanwege de grond minder lang houdbaar zijn, zijn deze al verwerkt tot veevoer.

Paar cent per kilo

Dan krijgt de boer niet meer dan een paar cent per kilo. ,,Bij ons is dat veertig”, vertelt de initiatiefnemer. Voor 4,50 krijgen bezoekers zo’n 10 kilo aardappels mee naar huis. Bij het kraampje staat een donatiepot waar veel bezoekers nog een extra bijdrage voor de boer achterlaten, bijvoorbeeld omdat ze meer willen. Maar over een paar kilootjes extra doen ze niet moeilijk. Er zijn er geen weegschalen dus vult iedereen zijn zelf meegebrachte boodschappentassen of de bij de organisatie verkrijgbare vuilniszakken sowieso op gevoel. Alle overgebleven bintjes gaan aan het einde van de middag naar de overkant van het kanaal, richting de Voedselbank.

Veel bezoekers zagen het evenement op social media voorbij komen of als aanbieding in de Too good to go-app, zoals Anne-Carine Ek. Regelmatig haalt ze bij de bakkers in haar woonplaats Helmond een ‘verrassingspakket’ van overgebleven broden. ,,Vooral voor grote gezinnen is dat echt een uitkomst.” Maar deze aanbieding, die ze pas vanochtend zag, is volgens Ek behalve een koopje ook echt een uitje. ,,Het is leuk dat je hier zelf aan de slag mag.”

Drie bomvolle tassen