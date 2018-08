ABBA-delegatie uit Eindhoven op Gay Pride op Amsterdamse grachten

AMSTERDAM/EINDHOVEN - Ze zijn er bijna klaar voor, de opvarenden van de Regenboogboot, met onder anderen 100 klanten van de gay bar aan Stratumseind in Eindhoven. Zo krijgt de Gay Pride in Amsterdam dit jaar ook een 'serieus' Eindhovens tintje.

Allemaal in licht- en donkerblauwe outfits met zoveel mogelijk glitters. Thema: ABBA. ,,Want dat past heel goed bij De Regenboog: wij doen niet aan boodschappen, daar blijven we verre van, we willen alleen feesten", aldus Patrick Nijenhuis van De Regenboog.

De Gay Pride start van middag om 14.00 uur. Dan varen zo'n 80 versierde boten met uitgedoste opvarenden door de Amsterdamse gracht. Het idee is om zo te vieren dat je in Nederland vrij bent om je geaardheid uit te dragen. Thema is 'heroes', helden. Voor De Regenboog is dat dus de Zweedse groep ABBA. Aan boord is ook Antje Monteiro die vanaf 6 september in de ABBA-musical Mamma Mia Donna gaat spelen.

Deelnemers betalen 120 euro om mee te kunnen met de bus naar Amsterdam en mee te varen op de boot. Dat is niet niks. ,,Maar deze boot kost dan ook 35.000 euro", zegt Nijenhuis. ,,We bouwen op losse pontons onze hele kroeg na. Daar komen hijskranen bij kijken, er moet stroom op een vrachtwagen vol 'geluid'. We kunnen dat niet doen zonder bijdrage van de vaargasten", aldus de organisator en kroegbaas.

In totaal varen 220 klanten mee op de boot, zegt Nijenhuis. De andere 120 komen van de Rotterdamse Regenboog. Dan moet hij ineens het gesprek gaan beëindigen. ,,De eerste bus komt eraan. We gaan boarden. Tot straks!"

