ABZ Diervoeding investeert miljoenen in Eindhovense fabriek

Varkenshouders stoppen

Kwaliteit vleeskuikenvoeders

De Eindhovense vestiging, een van de vijf fabrieken van de coöperatie uit Nijkerk, profiteerde met name van de aanwas van nieuwe klanten voor pluimveevoeders. In voer voor vleeskuikens kan ABZ zich onderscheiden met de geleverde kwaliteit dankzij een nieuw productieproces, zegt Roordink. Dat is in eerste instantie doorgevoerd in de fabriek in Nijkerk en vervolgens gekopieerd in Eindhoven, waar sinds januari de nieuwe lijn draait. ,,Met twee fabrieken kunnen we aan risicospreiding doen. Bovendien scheelt het transportkosten. We hebben veel afzet van vleeskuikenvoeders in Zuid-Nederland.”