ACA Eindhoven zet alles in om computerveiligheid te vergroten

Volgens directeur Theo Beks hanteert zijn bedrijf niet alleen de bekende methoden voor computerveiligheid, maar zoekt het ook naar nieuwe methoden. Hij vertelt dat klanten binnenkort mogelijk bezoek krijgen van een mystery guest. ,,Dat kan iemand zijn die zich voordoet als printermonteur en dan vraagt om het wachtwoord omdat hij anders de printer niet kan repareren. Mochten we zo het wachtwoord achterhalen, dan gaan we in gesprek met deze klant. De mens is de belangrijkste zwakke schakel als het gaat om computerveiligheid. Denk ook aan de bekende mailtjes, waar je door het aanklikken van een misleidende link al je bestanden ongewild op slot doet."

Whizzkids

Beks zegt dat zijn bedrijf zeer actief is op het gebied van computerbeveiliging. ,,Het is voor ons een heel zwaar issue. Bij de honderd mensen die bij ons werken is een flink deel hiermee belast. Daaronder ook whizzkids die proberen in de digitale systemen van onze klanten in te breken. We willen lekken zelf ontdekken en repareren, voordat er misbruik van kan worden gemaakt."

ACA IT Solutions ontstond in de jaren 80 toen zijn grondlegger Tiny Manders voor het schoenenbedrijf van zijn familie een computersysteem ontwierp. Later kwamen daar algemene computersystemen voor bedrijven bij, kan Beks, die in 1996 in dienst kwam van het bedrijf, zich herinneren. ,,Omdat dit toch een andere tak van sport is werd het bedrijf gesplitst. De retailsoftware wordt nog steeds uitgegeven door ACA Fashion Software, ook in Eindhoven. Wij zijn verder gegaan met als moeder Crowe Horwath Foederer, een groot internationaal accountantbedrijf. Dat gaf ons de ruimte om ons als ACA, sinds 2015 voeren we daarnaast de naam HRT, te ontwikkelen."

Waardering

Dat die ontwikkeling aardig lukt blijkt uit de waardering van leveranciers van systemen. Onder meer Dell EMC, Barracuda Networks, Kaspersky Labs en Gemalto hebben ACA IT Solutions gelauwerd. Verkoopmanager Dennis Schunselaar legt uit dat zijn bedrijf alles verzorgt op IT gebied dat een gemiddeld bedrijf nodig heeft. ,,We hebben een cloudplatform in het hoogwaardige datacenter op de High Tech Campus en een exacte kopie hiervan in een nieuw eco-datacentrum in het noorden van Eindhoven. We verzorgen voor onze klanten de werkplekken, de dataopslag al dan niet in de cloud en het beheer, het projectmanagement en onderhoud." De klanten van het bedrijf, waaronder Hurks, Summa College, Vitalis, Jan de Rijk Logistics, Belvilla en Brabant Water, zijn verdeeld over alle mogelijke branches."