Accountants BDO in Eindhoven ook onder vuur in zaak Waalrese vermogensbeheerder

Eindhovense huisarts in het nauw door familieruzie over erfenis

11:20 EINDHOVEN - Een Eindhovense huisarts is in het nauw gebracht door zijn dubbelrol bij de zorg voor zijn demente moeder. De Eindhovenaar was zowel mantelzorger als huisarts voor zijn moeder. Zijn zus denkt dat hij zijn invloed heeft misbruikt door de bankrekening van moeder te plunderen voor haar dood in 2011. Ze is daarom met een klacht naar het medisch tuchtcollege gestapt.