Achmea wil zelfrijdende auto van Eindhovense Amber verzekeren

Schoten op een kerkhof in Eindhoven of was het vuurwerk?

15:00 DEN BOSCH - Dat het drie jaar geleden letterlijk en figuurlijk knalde tussen twee Eindhovenaren is duidelijk. Vraag in de Bossche rechtbank is echter of Giel J. daarbij schoot met een pistool of dat hij, zoals hij zegt, een flink rotje gooide.