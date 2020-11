Acht doet een nieuwe poging om een eigen weekmarkt te krijgen

Man in elkaar getrapt op Kruis­straat in Eindhoven, verdachten spoorloos

13:01 EINDHOVEN - Een man is in de nacht van 26 november rond 00.40 uur in elkaar getrapt door drie andere mannen in de Kruisstraat in Eindhoven. Hij was zo gehavend dat hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.