Acht jaar cel voor doodslag met barkruk in café in Nuenen, waarbij Oscar Pudelko (60) omkwam

Remon­strant­se kerk in Eindhoven: 'Elton John is voorbeeld voor ons, net als Jezus'

10:00 EINDHOVEN - De afkeer van alles wat naar kerk riekt is een gegeven voor Sigrid Coenradie (57), vernieuwings-predikant bij de remonstrantse kerk in Eindhoven. Met vallen, opstaan én Elton John probeert ze de kerk naar de mensen te krijgen, in plaats van andersom.