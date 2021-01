Acht weer over op volwassenpads bij AED's

Wielerwe­reld treurt na overlijden van gepassio­neerd liefhebber Leo van Berlo (65)

9:32 Als voor iemand gold dat hij zijn hart aan de wielersport had verpand, dan was het wel voor Leo van Berlo. Iedere coureur die regelmatig in Zuidoost-Brabant koerste, kende de 65 jaar geworden icoon van wielervereniging de Lieshoutse Wielrenners. Van Berlo was hoffelijk, meelevend en ordentelijk.