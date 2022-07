Acht weken cel voor Eindhovenaar die gemeente en bank blijft lastigvallen

Opeens werd zanger Makkie op het podium geroepen in de Effenaar: ‘Mijn vrienden wisten van niks’

EINDHOVEN - Of hij een nummertje mee wilde zingen in Eindhoven? Makkie van Bavel twijfelde geen moment over het verzoek van zijn held Ty Tylor van de Amerikaanse band Vintage Trouble. Zondag op het podium in de Effenaar was het toch wel even spannend.

