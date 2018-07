Achter de coulissen: Geen hotdogs maar bloemkool op festival bij 't Wasven in Eindhoven

Ex-uitbater Art Hotel Eindhoven in beroep tegen straf voor fraude

11:39 EINDHOVEN - Zakenman Roel Rol heeft hoger beroep ingesteld tegen zijn veroordeling voor fraude bij de faillissementen van het Art Hotel in Eindhoven en het Woonhotel in Rotterdam. De 61-jarige Vlaardinger vindt het belachelijk dat de rechter hem een zwaardere straf oplegde dan de officier van justitie eiste en meent dat er niet naar zijn verweer is geluisterd.