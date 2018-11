Achterom Draaiboomstraat Eindhoven is inzet conflict

Vóór 28 november moeten de bewoners het perceel tussen Draaiboomstraat 53 en 59 kaal opleveren. Sinds 1999 hebben ze een contract van de gemeente Eindhoven voor gebruik als parkeerterrein en tuin. De opzegging is wel volgens de regels, maar vooral de snelheid stuit de bewoners tegen de borst. Er is immers nog geen vergunning aangevraagd voor de bouw door collectief particulier opdrachtgeverschap Philipsdorp. Die groep van elf huishoudens koopt de gronden om er samen woningen te bouwen.

Tijdig

De strook grond wordt nu al opgeëist volgens een woordvoerder van het college van B en W omdat er nog diverse onderzoeken gedaan moeten worden, zoals een archeologiestudie. ,,Mocht hieruit blijken dat een opgraving noodzakelijk is, dan kost dit veel tijd. Door op tijd te beginnen willen we zorgen dat we het terrein tijdig kunnen leveren.” Hij voegt er aan toe dat er in overleg nog gekeken kan worden naar de precieze datum van oplevering.

CPO Philipsdorp koopt ook een strook grond achter de tuinen van de nummers 59 en 61 van corporatie Woonbedrijf. Bewoners van de vijf woningen aan de Draaiboomstraat vrezen dat ze daardoor de achteruitgang richting Hubertastraat/Langdonkenstraat verliezen, voor sommigen is dat zelfs de enige uitweg. En dat terwijl het recht van overpad onder meer is vastgelegd in een koopcontract van jaren her voor het pand op nummer 49.

Overpad

Maar volgens Theoline van Schie van nummer 59 geldt dat ook voor de woningen van haar en haar buurman op nummer 61. ,,Na twintig jaar gebruik heb je recht van overpad", aldus Van Schie. De bewoners hebben de gemeente nu gevraagd om dat recht vast te leggen bij de verkoop. Volgens de woordvoerder is het aan betrokken partijen om vast te stellen of er sprake is van een zogenaamde erfdienstbaarheid. ,,Indien daar sprake van is, dan wordt dit meegenomen in navolgende koopovereenkomsten", zo laat de woordvoerder van B en W weten.

