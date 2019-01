Achterstand Cure bij inzamelen afval in Eindhoven

,,Tijdens de feestdagen wordt er sowieso al meer afval gestort dan normaal", zo licht een woordvoerster van Cure de situatie toe. ,,We rijden dan met een minimale bezetting omdat onze mensen dan ook verlof hebben. Daarnaast speelt een rol dat het in onze branche momenteel moeilijk is om aan personeel te komen. Daardoor was het tijdens die periode ook moeilijk om extra personeel in te huren. Verder speelt het probleem dat mensen zo maar afval bij de containers al langer, en niet alleen in Eindhoven.”