Achtervolging in Eindhoven eindigt tegen lantaarnpaal, bestuurder (22) opgepakt

Toekomst Muziekge­bouw Eindhoven niet per se in de Heuvel, commissa­ris­sen op weg naar de uitgang

EINDHOVEN - De toekomst van het Muziekgebouw Eindhoven ligt niet per definitie op de huidige plek in winkelcentrum de Heuvel. De Eindhovense politiek wil zich ondanks de voorkeur van wethouders Yasin Torunoglu en Monique List niet vastpinnen op de huidige locatie in de binnenstad.

1 december