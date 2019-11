Achtse Barrier heeft behoefte aan Vraagbaak, en meer

Een grote opkomst in wijkcentrum De Mortel dinsdag tijdens de informatiemiddag ‘Proef de Barrier’. Een kleine honderdvijftig bezoekers komen kijken wat de projectgroep Proef de Achtse Barrier tot nu bereikt heeft op het gebied van het aanbieden van activiteiten, het digitale buurtplein (buurtpleinab.nl) en de nieuwe De Vraagbaak. ,,We zitten nu op een hoogtepunt en laten zien wat we al ontwikkeld hebben en waar we nog naar toe willen’’, zegt Wendy Boeijen van Samen Beter, een landelijke organisatie die wijken vitaler en gezonder wil maken. ,,Er is veel interesse voor waar we mee bezig zijn, maar het is niet altijd duidelijk wat er allemaal is. Buurtbewoners, wijkzorg, zorgverleners en hulpverleners hebben samen al veel bereikt en daar zijn we trots op.’’