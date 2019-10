ACM: Huurbemiddelaar Domica Eindhoven vangt bot in zaak over inschrijfkosten

Domica was een van de bedrijven die in september al door de ACM op de vingers werden getikt. Zij bemiddelen voor eigenaren die woningen willen verhuren en dan mogen ze wettelijk niet óók nog geld in rekening brengen bij de (kandidaat)huurders. De andere twee, onder wie Goeth Vastgoed uit Eindhoven, legden zich daar bij neer.

Domica stopte ook met innen, maar ging wel in beroep. Volgens de stukken van de ACM redeneert het bedrijf dat het inschrijfgeld van 40 euro en de kosten voor een inspectie (rond de 450 euro) niet verplicht zijn. Bovendien gaat het om betalingen voor een dienst. Maar in de uitspraak maakt de marktwaakhond daar korte metten mee. Uit getuigenverklaringen en teksten van de site blijkt dat het inschrijfgeld en inspectie zeker niet vrijblijvend zijn: anders heeft de ingeschrevene geen kans op een woning. Maar de autoriteit oordeelt dat ook de inspectiekosten tot de verboden bemiddelingskosten horen. In de uitspraakt blijft ACM erbij dat het hoe dan ook verboden is van twee walletjes te eten: van zowel de verhuurder waarvoor ze optreden als de (aspirant-)huurder.

Kwetsbaar

Het bemiddelingsbureau voor woningverhuur kan nog wel in beroep gaan bij de rechtbank in Rotterdam. Of dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk, want Domica was niet voor commentaar bereikbaar. Eerdere uitspraken van rechters waren erg duidelijk in deze kwesties. Maar de extra inkomsten die de verhuurbedrijven door de neus geboord worden, zijn natuurlijk wel belangrijk. Bovendien staan woningzoekenden met de rug tegen de muur: vaak kunnen zij niets anders doen dan voldoen aan de voorwaarden van de bedrijven, gezien de krapte op de woningmarkt. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom veel bemiddelaars bedragen in rekening blijven brengen, ondanks de jurisprudentie. Tot afgrijzen van onder meer de Woonbond, belangenorganisatie van huurders. Die vindt dat de bedrijven misbruik maken van de kwetsbare positie van woningzoekenden.