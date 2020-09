Acteur Piet Kamerman, oud-Eindhovenaar, houdt ouderdom op afstand

PS­V-trai­ner Schmidt ongerust over blessure Maxi Romero, vrees voor fiks malheur

24 september PSV-spits Maxi Romero viel donderdagavond tijdens het duel met het Sloveense NS Mura al snel uit met een kniekwetsuur. Trainer Roger Schmidt vreest dat hij een fikse blessure heeft opgelopen. ,,We zijn ongerust”, zei hij tijdens de persconferentie na de met 1-5 gewonnen voorronde in het Europa League-toernooi. Schmidt hoopt dat het meevalt, maar is niet positief gestemd.