Actie 'Red je boeketje' voor cliënten Zonnebloem

EINDHOVEN - Een zonnebloem voor de Zonnebloem. Dat is het vervolg van de actie 'Red je boeketje' van het Bestse koeriersbedrijf Red Je Pakketje. Op Hemelvaartsdag worden de zonnebloemen bezorgd bij cliënten van de Zonnebloem in de regio Eindhoven.

Koeriersdienst Red Je Pakketje begon de actie Red je Boeketje in eerste instantie om cliënten in de bloementeelt te ondersteunen in coronatijd. Het initiatief sloeg aan en in ruim een maand tijd bezorgde het bedrijf vele duizenden actieboeketten.

Vergeten groep

Daarop besloot het de actie breder te trekken en zocht samenwerking met de Zonnebloem. ,,Gehandicapte mensen zitten immers ook al weken binnen, maar is toch een beetje vergeten groep in deze tijd", zegt initiator Jurre Bakx. Er werd een variant op het 'boeketje' bedacht, waarmee het bedrijf op Hemelvaartsdag zonnebloemen in pot gaat bezorgen bij cliënten van stichting de Zonnebloem.

Elke donatie is goed

Bakx: ,,Mensen kunnen zelf bepalen hoeveel ze willen doneren, maar van elke 15 euro die bij ons binnenkomt, kunnen we drie zonnebloemen in pot en een lot geven aan de cliënten van de Zonnebloem. Daarnaast gaat er nog 7 euro naar de stichting zelf zodat die haar werk kan blijven doen."

Mooie happening

Ook klopte het koeriersbedrijf aan bij Radio JND, eveneens uit Best. Mirjana van der Heijden van het radiostation: ,,We gaan er een mooie happening van maken op Hemelvaartsdag. We rijden dan met Red Je Pakketje mee met een mobiele studio en zenden dan de hele dag live een omlijstend radioprogramma uit. Aan die uitzending werken ook de zangers Ferry de Lits uit Eindhoven en Mark Elbers uit Nuenen mee. Zo hopen we de gehandicapten in de regio een leuke dag te bezorgen."