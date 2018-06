Actie tegen groei vliegverkeer bij Catharinakerk Eindhoven

EINDHOVEN - Op zaterdag 23 juni vinden in allerlei steden acties plaats tegen de groei van de luchtvaart. Ook in Eindhoven wordt actie gevoerd, om 13.00 op het bordes van de Catharinakerk in het centrum.

Het actiemoment in Eindhoven zal het karakter hebben van een korte demonstratieve fotosessie. De bedoeling is dat er een groot aantal mensen op het bordes van de Catharinakerk staat, met tussen hen in een heel groot spandoek waarop een rood sein gegeven wordt aan Eindhoven Airport. Daarvan wordt vanaf de trans van de Catharinakerk (25 meter hoog) een foto gemaakt, die een rol gaat spelen in de regionale en landelijke publiciteit. Om de foto mooier te maken, vraagt de actiegroep BVM2 deelnemers een rood kledingstuk te dragen (petje, jasje o.i.d)

In totaal wordt zaterdag op 6 plekken in Nederland actie gevoerd: in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle, Maastricht en Eelde. Het gaat om een initiatief van het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart, Greenpeace en de Natuur en Milieufederaties.