Actie tegen Zwarte Piet verplaatst naar Catharinaplein in Eindhoven

EINDHOVEN - De demonstratie in Eindhoven zaterdag tegen Zwarte Piet gaat door, maar niet op het 18 Septemberplein waar de actievoerders eigenlijk heen wilden en waar vele honderden kinderen die middag de Sint en zijn medewerkers verwelkomen.

De demonstranten, twintig à dertig in totaal, zijn door de gemeente Eindhoven verwezen naar het bordes voor de Catharinakerk. De Sint en zijn gevolg komen hier rond 13.30 uur langs; de intocht eindigt op het 18 Septemberplein. Hier vinden tot 16.00 uur allerlei feestelijke activiteiten plaats.

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangegeven 'op vreedzame wijze aandacht te willen vragen voor de racistische aspecten van de stereotiepe karikatuur Zwarte Piet’. Zij doen dat vandaag in een vijftiental steden in het land. In Nijmegen werd het protest afgeblazen, na een reeks bedreigingen aan het adres van de actievoerders.

Grondrecht

Eindhovens burgemeester John Jorritsma wijst er op dat demonstreren een grondrecht is: ,,Of je nu vóór of tegen Zwarte Piet bent, iedereen heeft recht op zijn mening en mag die publiekelijk uitdragen. Dit maatschappelijk debat woedt al jaren en kenmerkt zich helaas te vaak door weinig respect voor elkaars standpunten.”

De burgemeester roept op tot dialoog: ,,Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om toch vredig naast elkaar te leven. Wij leven in een dynamische samenleving die snel verandert, dat vraagt van ons allemaal om ook begrip te hebben voor mensen waar je het hartgrondig mee oneens bent. Dat begrip ontstaat pas als je echt in gesprek gaat met elkaar.”

In samenwerking met de gemeente zet de politie extra mensen in om toe te zien op een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie. Over de omvang van de inzet doen politie en gemeente geen nadere mededelingen.

Quote Niemand hoeft zich zorgen te maken. Het wordt gewoon een prachtige dag Leontine van Kollenburg, Stichting Sint-Nicolaas

De actievoerders van KOZP zijn niet bang voor escalatie, zegt woordvoerster Naomie Pieter. ,,Maar het is aan de gemeente en de politie om onze veiligheid te garanderen.” Ook vanuit Eindhoven heeft KOZP bedreigingen ontvangen. ,,Maar niet zodanig dat we de demonstratie daarvoor schrappen”, zegt Pieter. ,,Het gebeurt vaker dat bij een aangekondigde actie van ons dit soort mails binnenkomt, daar zijn we inmiddels aan gewend geraakt.”