Actie van Wasvenboerderij: een beetje geluk in een koekje

EINDHOVEN - Gisteren werden in Geldrop en Eindhoven twee organisaties verrast met zakjes ‘gelukskoekjes’, gebakken door medewerkers van de Wasvenboerderij in het Eindhovens stadsdeel Tongelre.

De Wasvenboerderij biedt ­dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking, door de mensen van de Wasvenboerderij ‘deelnemers’ genoemd. Er is een opleidingsprogramma waarin zij, onder begeleiding van professionals, vakgerichte certificaten kunnen verwerven. Paul Severijns werkt normaal in de keuken van de Gasterij van de Wasvenboerderij. Maar doordat de horeca gesloten is, werkt hij nu tijdelijk in de bakkerij.

Idee van hoofdbakker

,,Het idee van de actie ‘Zorg voor de Zorg’ is afkomstig van Rudi Klein, onze hoofdbakker. Door het bakken van de gelukskoekjes ­kunnen we onze deelnemers toch structuur en zinvolle bezigheden bieden.”

De koekjes konden door klanten van de boerderijwinkel gekocht worden om vervolgens gedoneerd te worden. Ook bedrijven sponsoren de actie ‘Zorg voor de zorg’. Zo doneerde Koffiespecialist Van Zelst honderd zakjes koekjes aan het zorgpersoneel van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. De honderd zakjes werden gisteren door Mary-Ann, een van de deelnemers, overhandigt aan Maaike van Houten, verpleegkundige acute opname bij ‘het Anna’.

Koekjes voor koffiekamers

De koekjes worden volgens Van Houten verdeeld over alle koffiekamers in het ziekenhuis. ˶,,We gaan ervan genieten.” Mary-Ann vertelt dat ze met zeker twintig mensen bezig zijn geweest om alle koekjes te bakken. ,,We moesten en bakken en verpakken en stickeren, dat was best veel werk, maar wel heel leuk om te doen.”

De tweede stop van de Wasvenbus werd gemaakt op de Kanaaldijk-Noord bij de voedselbank in Eindhoven. De tweehonderd zakjes met koekjes worden volgende week verdeeld over de voedselpakketten door de meer dan 130 vrijwilligers die bij de voedselbank werken.

Leuk initiatief

Diny van den Broek is een van die vrijwilligers: ,,Dit is een leuk initiatief en onze cliënten zullen zeker blij zijn met de koekjes in hun pakket, zeker met de aankomende feestdagen.” De koekjes werden dit keer overhandigd door Marco. ,,Ik heb vooral veel koekjes verkocht en niet zoveel gebakken.”

Marco wil graag nog iets zeggen. ,,Ik wil graag de groeten doen aan mijn moeder, mag dat?” Marco, het staat op papier, dus het is gelukt.