Actie voor met ziekte geteisterd jong gezin

Dave (44) van Ham en zijn vrouw Eveline zijn ouders van een zoontje van twee en een dochtertje van een jaar oud. Halverwege dit jaar verwachten ze hun derde spruit, met een aangeboren afwijking. Dat hoorden ze zo'n zes weken geleden. Een week later kreeg het gezin een tweede klap, zo mogelijk nog heftiger.

Handen ineen

Dave heeft uitgezaaide kanker en behandeling is gericht op levensverlenging, genezing is niet meer mogelijk. Tijd is opeens de grootste vijand van het jonge gezin, daarom hebben buurtgenoten Deniz Care en Anouk Willems de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat het gezin de komende tijd geen zorgen heeft over geld en ook van elkaar kan genieten.

Dagelijks contact

Deniz Care: ,,We gaan hier in deze jonge buurt heel fijn met elkaar om en spreken elkaar dagelijks wel even. Toen we hoorden wat onze overburen overkomt, vroeg ik dan ook meteen of ze het financieel wel konden behappen. Dave studeerde namelijk nog en zijn vrouw werkte vier dagen per week. Maar dat gaat natuurlijk nu ook helemaal niet. Ze konden dus wel wat hulp gebruiken en zo zijn we een crowdfunding-actie begonnen.”

Praktische hulp

Dave van Ham is inmiddels het behandeltraject ingegaan en krijgt chemotherapie. Pas over een week of zes wordt duidelijk of die behandeling aanslaat. Deniz Care: ,,Een zware tijd voor allebei, en de kinderen zijn natuurlijk veel te klein om ook maar iets te begrijpen van wat er gebeurt. Gelukkig hebben we als buurt buiten onze actie om wat praktische hulp kunnen bieden. Een bed voor Dave alleen zodat hij zich op zolder kan terugtrekken als de kinderen te druk zijn. Maar ook een andere koelkast en een relaxfauteuil waarin hij even op adem kan komen.”

Ook leuke dingen

Ze vervolgt: ,,Het geld dat we met onze actie binnenhalen, kunnen ze gebruiken voor wat leuke dingen zolang dat kan, onvoorziene (ziekenhuis)kosten en een potje voor Eveline voor als ze er straks met drie kinderen alleen voor staat. Onze actie hebben we overigens ‘Tithandizane’ genoemd, ofwel ‘laten we elkaar helpen’. ‘Een idee van Dave trouwens. Hij heeft jaren geleden vrijwilligerswerk in Afrika gedaan en die periode heeft veel indruk op hem gemaakt. Mooi toch.”

* Doneren kan via: www.gofundme.com onder de naam tithandizane.

