Actiegroep roept op tot protest tegen Zwarte Piet in Eindhoven

EINDHOVEN - De actiegroep Kick Out Zwarte Piet wil op 17 en 18 november in achttien steden demonstreren tegen Zwarte Piet, onder meer in Eindhoven.

Op Facebook roept KOZP tegenstanders van Zwarte Piet op om bij de intocht op 17 november hun protest te laten horen. Dit is gepland op het 18 Septemberplein, de plek waar de Sint en zijn gevolg om 14.00 uur die middag aankomen.

De stichting Sint-Nicolaas, die in Eindhoven de intocht verzorgt, is niet blij met de aangekondigde demonstratie. ,,We leven in een vrij land, en iedereen mag natuurlijk demonstreren", zegt voorzitter Leontine van Kollenburg. ,,Maar ik heb nu al van ouders gehoord dat zij niet durven komen met hun kind. Dát baart me vooral zorgen. De actiegroep zegt in vrede te willen komen, maar dat zeggen supporters van Ajax en PSV ook. Als je ze tegenover elkaar zet, kan er toch een vervelende sfeer ontstaan.”

Bij de gemeente Eindhoven heeft KOZP nog geen melding gedaan van de voorgenomen demo. Een vergunning hoeft niet te worden aangevraagd, maar een demonstratie moet wel gemeld worden, uiterlijk drie dagen van tevoren en nog vóórdat de demonstratie openbaar wordt gemaakt. De burgemeester kan het protest verbieden als niet aan de spelregels is voldaan en als hij vreest voor verstoring van de openbare orde.

Quote Het gaat ons puur om het signaal dat deze racisti­sche karikatuur niet welkom is Naomie Pieter, KOZP

Over het aantal te verwachten actievoerders kan KOZP-woordvoerder Naomie Pieter nog niets zinnigs zeggen. ,,Maar we krijgen dagelijks meldingen van mensen in Eindhoven die zich willen aansluiten. Het aantal is ook niet belangrijk. Het gaat ons puur om het afgeven van het signaal dat deze racistische karikatuur niet alleen in de Randstad, maar ook in Eindhoven niet welkom is.”

Het plaatselijke Sinterklaascomité is bang voor escalatie, als voorstanders van Zwarte Piet een tegendemonstratie op poten zetten. Van Kollenburg: ,,Ik wil hierbij graag oproepen: doe dat niet. Iedereen mag zijn of haar mening hebben, maar ga niet provoceren.”

Kleurrijk

Volgens Van Kollenburg is er de laatste tien jaar in Eindhoven al veel veranderd bij de intocht. Pieten verkleurden van zwart naar donkerbruin, felrood gestifte lippen, de roe en grote oorbellen verdwenen en maakten plaats voor andere kleuren schmink. ,,Er zijn geen verwijzingen naar slavernij. We hebben een toverpiet, flowerpower-pieten, glitterpieten en K3-pieten. Het is een heel kleurrijk en multicultureel evenement geworden; vriendelijk en heel anders dan vroeger.”