Actiegroep wil gsm-zendmasten weg bij scholen in Eindhoven

Nieuw album band Mozes & The Firstborn uit Eindhoven is ‘liefdes­brief aan onze wereld’

11:00 EINDHOVEN/LOS ANGELES - Voor de vijfde keer is de Eindhovense band Mozes and the Firstborn op tournee in Amerika. De trektocht voert langs dertig steden, waar de band meteen zijn nieuwe album introduceert. ,,Het is heel intens.”