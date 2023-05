Acties bij Philips van de baan; bonden en concern eens over nieuwe cao

Ambulance rijdt zich vast in Geldrop, brandweer schiet te hulp

GELDROP - Het moet een apart beeld geweest zijn, woensdagmiddag in Geldrop. Een ambulance die daar vast kwam te zitten, moest uit de modder worden geduwd door medewerkers van de brandweer. Een grasveld was door de neerslag van de afgelopen tijd enorm drassig geworden.