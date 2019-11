Actievoeren en onderwijs, een moeilijk huwelijk

Grote tractoren of kraanmachines om het Malieveld vol te zetten of snelwegen dicht te stoppen, hebben leerkrachten niet tot hun beschikking. En eerlijk is eerlijk, die zouden ze ook niet willen. Het ligt gewoon niet in hun aard anderen overlast te bezorgen. Tenzij het echt niet anders kan. „Ik ben trots dat we ‘op zijn leerkrachts’ staken”, zegt Anneke van Heugten, leerkracht van groep 4 en 5 op basisschool 't Palet in Eindhoven. „Dat is misschien ‘lief staken’, maar dat is wel het soort mensen dat je bij je kind voor de klas wilt hebben staan.”