Activiteiten voor expats in Eindhoven beginnen weer voorzichtig met welkomstavonden in bioscoop Lab-1

EINDHOVEN - Heel voorzichtig gaat het Holland Expat Center South in september weer beginnen met welkomstavonden voor expats die in Eindhoven komen wonen. Niet online, maar in het echt. De avonden vinden plaats in Lab-1 aan de Keizersgracht.

,,Ja, we gaan langzaam weer opstarten. Lab-1 is een goede plek, want het ligt in het centrum, wat handig is voor de rondleidingen door de stad. Daarbij is de locatie groot genoeg om afstand te kunnen houden”, zegt Ed Heerschap, coördinator van het Expat Center. Die rondleidingen worden door VVV-gidsen gedaan en zijn bedoeld om de stad te leren kennen.

Agenda nog minimaal

De agenda is nog minimaal en afhankelijk van de behoeften van de internationals, zoals expats door het Center liever genoemd worden. Heerschap: ,,We zitten qua inschrijvingen weer bijna op het niveau van voor corona, zo'n 350 tot 400 per maand. Aan het begin van corona hadden we de grootste terugval. Landen gingen op slot, er was veel onzekerheid over hoe en of je weer terug zou kunnen. Nu hierover meer bekend is, blijkt dat ook meer mensen weer hier naar toe komen.”

Tijdens corona heeft het Expat Center haar activiteiten zo veel mogelijk online voortgezet. ,,We kijken vooral naar het grotere geheel, wat heeft iemand nodig om zich hier thuis te voelen? Voor bedrijven was het van belang de mensen betrokken te houden. Daarom kijken ze zo goed mogelijk naar de situatie thuis.” Het invullen van die behoeften draagt bij aan behoud van internationaal talent.

Inspelen op behoeften

De activiteiten die georganiseerd worden, zijn workshops en webinars over verzekeringen, huizen kopen, gezondheidszorg, scholen en werken. Dat zijn de onderwerpen waar nieuwkomers informatie over willen hebben. Het leren kennen van andere nieuwkomers en lokale inwoners is net zo belangrijk. Hiervoor zijn de taal, sport en social lounges bedoeld. In The Hub, het ontmoetingscentrum aan de Vestdijk waar expats elkaar konden ontmoeten, werden taallessen, karaokeavonden en zelfs flirtcursussen gegeven. Door onzekerheden over de locatie, financiën en het coronavirus moest The Hub in mei vorig jaar sluiten. De activiteiten die in The Hub plaatsvonden, worden nu verspreid over andere plekken in de stad, waarvan Lab-1 er een is.

De huiskamerfunctie van The Hub was belangrijk. Op dit moment wordt onderzocht of een samenwerking tussen de bibliotheek, Holland Expat Center South en stadsmarketingorganisatie Eindhoven365 haalbaar is. Daar zal dan zeker plaats zijn voor een huiskamerfunctie, die bijdraagt aan een thuisgevoel van de internationals.