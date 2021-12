Activiteitencentrum Orka geeft warme groet aan de wijk.

„Normaal organiseren we bij Orka het kerstdiner voor buurtbewoners met Cook4You, een van de activiteiten die bij Orka plaatsvinden. Maar voor het tweede jaar op rij kan het helaas niet doorgaan, vertelt Patricia, een van de vrijwilligers van Cook4You. ,,Dit jaar hadden we ruim op tijd sponsoring aangevraagd bij onze overburen, de Lidl. Die wilde graag het groente en fruit voor dit kerstdiner sponsoren. Toen kwamen we op het idee om alleen fruit te vragen en die vervolgens als fruitpakketjes feestelijk te verpakken en uit te delen aan de mensen in de wijk. Maar door de nieuwe coronaregels konden we niet de wijk ingaan met een grote groep om de pakketjes uit te delen. Dus hebben we gekozen voor een ‘walk through’, afhalen 2.0.”

Met veel kunst en vliegwerk is het de vrijwilligers gelukt om de pakketjes op tijd af te krijgen. Johan Hendriks, voorzitter bij Orka en voor deze dag Kerstman: „Om toch onze bewoners en vrijwilligers een hart onder de ‘kerstmanriem’ te kunnen steken hebben we gekozen voor deze manier. En ik moet zeggen, terugkijkend op deze dag, dat het is gelukt. We hebben alle veiligheidsnormen in acht genomen en daardoor konden we toch mensen nog even blij maken met een fruitpakketje.”

Amelie, Lucy en mama Mara waren blij verrast met het fruitpakketje en de snoepzak. Mara: „Dit is zo’n leuk initiatief, binnen de regels en we kunnen allemaal wel een lichtpuntje gebruiken in deze periode.”

De reacties van diegene die kwamen afhalen waren hartverwarmend. Mirjam Hendriks (geen familie), bestuurslid bij Orka: „Al maak je maar drie mensen blij, het geeft jezelf ook een goed gevoel. Ik ben blij dat we door anders te kijken en goed na te denken toch nog iets hebben kunnen betekenen tijdens deze kerstperiode. Al hoop ik wel dat we volgend jaar weer met zijn allen aan tafel kunnen zitten dat is toch wel het mooiste kerstgevoel.”

Dankzij de gulle sponsoring van de Lidl zijn er nog fruitpakketjes over en deze worden door Orka gedoneerd aan de voedselbank. Patricia: „Geven om elkaar en zorgen voor elkaar, dát is een mooie kerstgedachte”.