Ad moet nog 1500 Mercedessen kwijt

EINDHOVEN - Hoeveel modelauto’s passen er in een sporthal? Ontelbaar veel, bleek zondag bij de eerste modelautobeurs in sporthal Genderbeemd.

,,Het is onze eerste keer in Eindhoven”, vertelt Wouter Beerekamp. Met zijn evenementenbureau organiseert hij hobbybeurzen door het hele land. ,,In Brabant waren nog geen andere grote modelautobeurzen, dus zijn we naar hier gekomen.” Dit najaar staat hij weer in de Gestelse sporthal. ,,Dan hebben we hier een zaal vol huisvrouwen voor een kinderpoppenbeurs.”

Zoeken naar favoriet

Zondagmiddag zijn er zo’n 400 vrijwel uitsluitend mannelijke verzamelaars afgekomen op de eerste Eindhovense editie. Zij zoeken naar hun favoriet in de lange file met schaalmodellen van auto’s, trucks, kranen en tractoren. 70 standhouders zijn aanwezig, onder wie een aantal uit België en Duitsland.

Maar verkoper of klant, aan beide zijdes van de tafel tref je vandaag louter liefhebbers, zegt Martien van Dooren uit Eersel. ,,Niemand wordt hier rijk.” Wat zijn liefde is, blijkt in een oogopslag. Voor hem staat vele decennia aan DAF-historie uitgestald, zoals de citybus die in de jaren 70 als stadsbus dienstdeed. Zelf draagt hij een shirt met daarop het oude logo. De band met het bedrijf ontstond toen hij daar stage liep als elektromonteur. ,,En omdat ik uit een landelijke omgeving kom, verzamel ik ook zulke voertuigen.”

Quote Ik begon met een goedkope speelgoed­trac­tor en heb nu drie vitrines vol landbouw­voer­tui­gen Gert-Jan Oosterlaken

Daarvan heeft ook Gert-Jan Oosterlaken, afkomstig uit een boerenfamilie in Vianen, een aardige verzameling opgebouwd voor iemand van 20. ,,Ik begon met een goedkope speelgoedtractor en heb nu drie vitrines vol landbouwvoertuigen.” Sinds zijn vijftiende gaat hij naar beurzen, nu voor het eerst als verkoper. Veel leeftijdsgenoten treft hij hier niet, ook zijn vrienden vinden zijn hobby maar niks. ,,Maar mijn vriendin is ook aan het verzamelen, nadat ik er haar eentje cadeau heb gegeven.”

Quote Als ik wil, kan ik alles in één keer kwijt bij een opkoper, maar hier verkoop je het aan mensen die je er blij mee maakt Ad Dankers

Wie iets van Mercedes zoekt, kan niet voorbij aan de kraam van Ad Dankers uit Boxtel, die zo’n dertig jaar geleden begon met verzamelen. ,,Alleen van Mercedes.” Maar ook daarin bleek aanbod genoeg. Van ieder nieuw type dat van de band rolde verscheen ook weer een schaalmodel, dat niet lang daarna ook bij hem thuis stond. Op het hoogtepunt bestond zijn wagenpark uit zo’n 3.000 mini-Mercedes voertuigen, nu is nog de helft van over. ,,Voor ik dood ben, moet alles weg zijn.” Toch verkoopt hij alleen aan andere verzamelaars. ,,Als ik wil, kan ik alles in 1 keer kwijt bij een opkoper, maar hier verkoop je het aan mensen die je er blij mee maakt.”

In de verleiding om de collectie toch weer uit te breiden, komt hij op zulke plekken niet meer. ,,Ik heb al vijf jaar niks gekocht.” Martien van is wel vaak de andere kant van de kraam te vinden. Hij tovert een plastic tas tevoorschijn met de vangst van vandaag: naafdoppen van een wiel. ,,Wat moet je ermee, kun je jezelf vragen. Maar het zijn officiële onderdelen dus als verzamelaar wil je die dan gewoon hebben.”