Ad Poot is de Nederlandse mister-Charlton Athletic

PSV ziet potentie in keeper Van Lare (16) en beloont jonge Zeeuw met contract

6:35 Dat PSV veel potentie in hem ziet, was de afgelopen jaren al duidelijk geworden. Aron van Lare (16) behoort tot de talentvolste jeugdkeepers in Nederland en stond de afgelopen seizoenen vaak onder de lat bij Oranje onder 14, 15 en 16. Donderdagavond tekende de Terneuzenaar zijn eerste contract bij de Eindhovense club, waardoor hij ook de komende drie seizoenen aan PSV verbonden is. Over zijn ambities is hij duidelijk. ,,Het eerste halen is en blijft mijn doel.’’