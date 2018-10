Additive Center en TSG Group in Eindhoven bundelen krachten om bedrijven te helpen met 3D-printen

EINDHOVEN - Additive Center, een jong Eindhovens bedrijf gespecialiseerd in de implementatie van industrieel 3D-printen in de maakindustrie, gaat samenwerken met engineering bureau TSG Group. Samen gaan ze bedrijven helpen bij de implementatie van 3D-printen.

"Veel ondernemers snappen dat 3D-printen grote potentie heeft, maar weten niet goed hoe ze de nieuwe technologie in hun bedrijf kunnen inzetten. Additive Center helpt bedrijven daarbij", zegt oprichter Maarten van Dijk. "Wij bekijken hoe een bedrijf bijvoorbeeld kosten kan besparen door producten of onderdelen niet op voorraad te leggen, maar te printen op het moment ze het nodig hebben. En belangrijker nog: we kijken hoe een bedrijf met de nieuwe technologie zijn markt kan vergroten."

Focus

Van Dijk werkte voorheen als manager bij 3D-print platform Shapeways in Eindhoven. "Daar kregen we vaak vragen van bedrijven over de toepassingen van 3D-printen en of we ze konden begeleiden. Maar bij Shapeways lag daar de focus niet omdat het een online platform is gericht op consumenten", zegt Van Dijk. Het zette hem wel aan het denken. Hij besloot een onderneming te starten die andere bedrijven helpt met de implementatie van de technologie.

Nieuwe markten

"Bedrijven geven vaak aan dat ze verwachten dat 3D-printen een impact op hun bedrijf zal hebben, maar ze weten niet hoe ze moeten beginnen. Daar begeleiden we ze in, van begin tot eind. De eerste vraag die we samen met bedrijven beantwoorden is hoe de 3D print businesscase eruit gaat zien voor het bestaande bedrijfsmodel. Het voordeel kan kostenbesparing of kortere levertijden zijn. Maar als je naar het grotere plaatje kijkt, ligt er vaak nog meer potentie in het openen van nieuwe markten. Wanneer duidelijk is welke richting een bedrijf op wil, verzorgen we trainingen, engineering en ondersteuning bij implementatie in de productie en transportketen."

Mindset

"De eerste drie stappen van het proces doen wij zelf", zegt Van Dijk. "Wij definiëren samen met het bedrijf waar 3D printen waarde gaat toevoegen en verzorgen de technische training en mindset training. "Met name de mindset training is erg belangrijk, want als je 3D printen echt succesvol wilt toepassen moet je je bedrijf met een andere bril bekijken. Voor engineering en de 3D-print productie werken we samen met partners. Door de samenwerking zijn we in staat om onze klanten van A tot Z te helpen."

TSG Group

De eerste met wie Additive Center een samenwerking is aangegaan, is de TSG Group. Johan van Lieshout, directeur van TSG Group: "We zijn de samenwerking aangegaan omdat we voorop willen lopen met nieuwe technologieën. We zijn een veelzijdig ingenieursbureau en willen zowel onze klanten als onze medewerkers blijven uitdagen. Vanaf het begin constateerden we dat onze visie naadloos aansluit op die van Additive Center". De samenwerking voegt direct waarde toe voor bedrijven die de eerste stap willen zetten richting 3D printen. "De kennis en ervaring van TSG Group omtrent productontwikkeling zetten we in wanneer projecten in de engineering fase komen. Dat is het moment waarop belangrijke keuzes met betrekking tot materiaal en productietechnieken worden gemaakt."

Opschaling