Adil A. over moordaanslag op Eindhovenaar in Staatsliedenbuurt: 'Ik moest schutters wegrijden’

Bewoner Woenselse Poort krijgt 4,5 jaar cel en tbs na woningover­val en poging tot verkrach­ting van 94-jarige vrouw in Eindhoven

12:36 EINDHOVEN - Mohammed N. (42) uit Hoogeveen is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar en tbs met dwangverpleging voor het beroven en aanranden van een 94-jarige vrouw in Eindhoven. Dat gebeurde in maart in 2015. Diezelfde dag mishandelde hij twee mannen. De rechtbank Oost-Brabant legde de man eerder, in februari 2016, zes jaar gevangenisstraf op.