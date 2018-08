Adjunct-directeur niet terug bij Rooi Pannen na handtekeningenaffaire

Nieuwe staking bij DAF en VDL ETG voor betere cao

15:42 EINDHOVEN - Medewerkers in de metalektro gaan donderdag 6 september staken voor een betere cao. Werknemers van onder andere DAF en VDL ETG in Eindhoven leggen donderdag het werk neer. Het gaat om twee regionale stakingen in Noord-Brabant en Limburg, laat vakbond FNV weten.