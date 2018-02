Adnen Senal explosieve voorman van DENK in Eindhoven

EINDHOVEN - Wie is Adnen Senal, de lijsttrekker van DENK in Eindhoven? Een man die impulsief handelt en de confrontatie niet uit de weg gaat, zo blijkt.

,,Wij zullen ons gaan bewijzen, dat we volwaardig politicus zijn, dat we volwaardig meedoen aan de maatschappij." Aan het woord is Adnen Senal (43) uit Geldrop, in een filmpje van Studio 040. Níet in een interview met het ED. Want daar wil Senal niet aan meedoen, net als zijn partij het laatste jaar niet wilde praten met de krant.

En dus blijven essentiële vragen onbeantwoord. Hoezo wordt Senal als Geldroppenaar lijsttrekker in Eindhoven? En wat doet hij eigenlijk voor de kost? Senal woont al zeker 15 jaar in de Vincent van den Heuvelstraat in Geldrop. Volgens buurtbewoners deelt hij de bescheiden koopwoning met zijn vrouw en drie kinderen, zijn ouders en zijn gehandicapte zus.

Verhuizen

Mag hij als Geldroppenaar wel lijsttrekker zijn in Eindhoven? Ja, pas als Senal echt wordt gekozen moet hij naar Eindhoven verhuizen. Senal heeft daar straks vijf dagen de tijd voor: op 21 maart zijn de verkiezingen, op 26 maart komt de geloofsbrievencommissie bij elkaar.

Wil Senal als het zover komt zich met zijn gezin vestigen in Eindhoven, of huurt hij alleen voor de vorm een flatje in Eindhoven? ,,Ik wil niet met het ED spreken", is alles wat hij zegt.

Op internet staat vermeld dat Senal werkervaring heeft als sales manager bij Kanefusa, een bedrijf dat zaagbladen maakt. Negen jaar terug ging hij daar weg. Senal heeft ook in tweedehands Mercedessen gehandeld. De vraag wat hij nu voor werk doet, wil hij evenmin beantwoorden. PvdA-wethouder Yasin Torunoglu heeft zijn Turkse achterban teleurgesteld, zei de voorzitter van DENK vorig jaar. DENK zou het allemaal anders doen. Loze kreet of niet, DENK zal vast een snaar raken. Want al heb je als 'niet westerse allochtoon' nog zulke goede papieren en ervaring, zonder 'wit' netwerk kom je nergens, blijkt uit onderzoek. En als je echt wordt gediscrimineerd, dan komt de dader er vaak mee weg of krijgt een lichte straf.

Skinheads

Senal maakte het in de zomer van 2006 zelf mee, toen zijn zwangere vrouw werd belaagd door vier Geldropse skinhead-jongeren. De politie wist om wie het ging, maar aangehouden werden ze niet. Volgens de politie stond de wet hun dit niet toe bij discriminatie, ze kon de vier alleen 'uitnodigen' voor een gesprek. Op de achtergrond speelde iets anders mee: Senal zocht een van de daders zelf op, samen met buurtgenoten; een actie waar de politie niet blij mee was.

Het tekent Senal: iemand die impulsief handelt en er geen probleem in ziet om zijn spierballen te tonen. Die houding brengt hem keer op keer in conflict met anderen. Senal breekt begin maart 2013 met zijn eigen kleine lokale partij. Als het niet lukt om huisvesting voor de Turkse stichting in Geldrop te regelen, trekt hij fel van leer tegen andere raadsleden en met name (oud)-burgemeester Donders. Het levert hem begin 2014 een motie van treurnis van alle andere partijen op.

Registreren