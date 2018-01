PSV weg van de transfermarkt na totaal onverwacht afketsen van Lumor-deal

20:04 PSV sluit de rijen op de transfermarkt. De club was dinsdag nog heel dicht bij het aantrekken van een nieuwe linksback, maar is er niet in geslaagd om de gewenste extra verdediger aan te trekken. PSV was er persoonlijk wel uit met beoogd linksback Lumor Agbenyenu (21), maar op het laatste moment ketste woensdag een deal af.