Advies over verduurzamen woningen: elke wijk een eigen coach

Normaal gesproken komen de coaches aan huis en kijken mee en geven advies wat de mogelijkheden van verduurzamen zijn. Nu in deze coronatijd is het contact per mail of zijn er groepscontacten via webinars.

Rigoureus verbouwd

Tim van Hout is in 2017 in de Sintenbuurt komen wonen. Zijn woning heeft hij rigoureus verbouwd. ,,Het kozijn- en glaswerk was al wel vervangen. Wij hebben tijdens de verbouwing de vloer en het dak geïsoleerd” , vertelt Van Hout. ,,Na een paar jaar heb ik gekeken of spouwmuurisolatie nog tot kostenreductie kan leiden. Maar het bedrijf dat kwam kijken, constateerde dat er al gaten in de muur zaten met isolatie.” Via een mail naar het Energieloket is hij in contact gekomen met Verheijen. Volgens Van Hout een laagdrempelige manier om tips te krijgen, omdat het iemand betreft uit zijn eigen wijk.